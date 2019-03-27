В этом году отремонтируют дороги к строящемуся мемориалу советскому солдату в Ржеве Тверской области

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-27T17:12:17+03:00

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Общая протяжённость участков, ждущих ремонта, более 16 километров. Это отрезки дорог по Ленинградскому, Зубцовскому и Осташковскому шоссе, Торопецкому тракту, улицам Грацинского, Большой Спасской, Николая Головни и другим. По информации областного правительства на эти цели планируется направить свыше 170 млн рублей из региональной казны.

Сейчас на площадке будущего мемориала советскому солдату идёт подготовка к строительству. В планах на будущий год - реконструкция подъездных путей к мемориалу. В частности, участка автодороги «Москва - Рига» - Хорошево протяженностью 1 километр с расширением до четырёх полос, устройством освещения и стоянки. Рассматривается установка светофора и переходно-скоростных полос на федеральной трассе М-9 «Балтия».

ИСТОЧНИК KP.RU