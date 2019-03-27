Пьяная женщина ударила ножом свою дочь в Твери
Она причинила потерпевшей тяжкий вред здоровью
Дело будет рассматривать Заволжский районный суд ТвериФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери женщина ударила свою дочь ножом в грудь. Произошел инцидент 7 января 2019 года во время бытовой ссоры дома. Находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что пострадавшая получила колото-резаную рану на передней поверхности правой половины грудной клетки, у нее было повреждено легкое. Действия женщины были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью.
В отношении матери было возбуждено уголовное дело. Грозит ей до восьми лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Заволжский районный суд Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU