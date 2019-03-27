Цены на бензин в Тверской области продолжают расти

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-27T18:02:23+03:00

Отмечено повышение стоимости литра топлива еще на шесть копеек

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Тверское УФАС опубликовало результаты еженедельного мониторинга розничных цен на автомобильное топливо. Стоимость бензина продолжает расти. На минувшей недели цена литра выросла в среднем на 0,14%. Ранее бензин подорожал на 0,07 %.

Литр бензина АИ-92 стал дороже на шесть копеек и стоит теперь в среднем 41 рубль 76 копеек. Шесть копеек также прибавил и АИ-95. Его средняя стоимость в настоящее время - 44 рубля 92 копейки.

Дизель стал дороже на три копейки. Цена одного литра выросла до 46 рублей 90 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU