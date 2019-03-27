ГИБДД предупреждает водителей Тверской области о гололёде
Автомобилисты должны быть предельно внимательны
Должны быть внимательны и пешеходыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сотрудники регионального ГИБДД со ссылкой на центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщают о том, что в ночь на четверг может похолодать до -8 градусов, а днем потеплеть до +8. В связи с такими температурными перепадами на дорогах может образоваться гололёд.
Дорожные полицейские просят автолюбителей особо тщательно выбирать скоростной режим утром и вечером. При этом стоит избегать резких маневров и торможений. Нельзя забывать, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения может быть гарантом безопасности и водителей, и пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU