2019-03-27T17:01:24+03:00
Общество

ГИБДД предупреждает водителей Тверской области о гололёде

Автомобилисты должны быть предельно внимательны
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Должны быть внимательны и пешеходыДолжны быть внимательны и пешеходыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Сотрудники регионального ГИБДД со ссылкой на центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщают о том, что в ночь на четверг может похолодать до -8 градусов, а днем потеплеть до +8. В связи с такими температурными перепадами на дорогах может образоваться гололёд.

Дорожные полицейские просят автолюбителей особо тщательно выбирать скоростной режим утром и вечером. При этом стоит избегать резких маневров и торможений. Нельзя забывать, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения может быть гарантом безопасности и водителей, и пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная женщина ударила ножом свою дочь в Твери
Автоинспекторы остановили в Твери иномарку с номерами от "ВАЗа"
Больше 800 тысяч рублей задолжало своим работникам коммунальное муниципальное предприятие в Тверской области
Цены на бензин в Тверской области продолжают расти
Самую красивую и талантливую узницу выбрали в исправительной колонии Вышнего Волочка Тверской области
В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в дачной краже
В этом году отремонтируют дороги к строящемуся мемориалу советскому солдату в Ржеве Тверской области
На одной сцене и в одном зале собрались представители всех профессиональных театров Тверской области
44 единицы спецтехники для лесной отрасли закупят в Тверской области
Штраф заплатит еще один житель Твери за то, что не сообщил о своем приятеле-террористе
17-летняя девушка пропала в Твери
Молодого человека задержали за насилие над ребенком на детской площадке в Твери
За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 50 пьяных водителей