ГИБДД предупреждает водителей Тверской области о гололёде

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-27T17:01:24+03:00

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Сотрудники регионального ГИБДД со ссылкой на центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщают о том, что в ночь на четверг может похолодать до -8 градусов, а днем потеплеть до +8. В связи с такими температурными перепадами на дорогах может образоваться гололёд.

Дорожные полицейские просят автолюбителей особо тщательно выбирать скоростной режим утром и вечером. При этом стоит избегать резких маневров и торможений. Нельзя забывать, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения может быть гарантом безопасности и водителей, и пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU