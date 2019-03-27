На одной сцене и в одном зале собрались представители всех профессиональных театров Тверской области

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-27T16:44:34+03:00

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27 марта, в Международный день театра, в Твери на одной сцене собрались представители всех профессиональных театров региона. Присутствовали также народные театральные коллективы.

В Тверском академическом театре драмы состоялось мероприятие, посвящённое праздничной дате и Году театра в России.

На торжественной церемонии были объявлены лауреаты премии губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства за 2018 год по четырём театральным номинациям. Ими стали 10 представителей творческих профессий - артисты Ирина Бедросова и Геннадий Бабинов, заведующая музыкальной частью Иоланта Мельникова, режиссер-постановщик Александр Павлишин, а также артист Кимрского театра Владимир Бутаков, актёры Вышневолоцкого театра Валентина Кошевая и Алексей Чимичаков, художник театра кукол Ирина Баканова, актрисы театра юного зрителя Елена Фомина и Инна Волкова.

Продолжится празднование 29 марта во время культурной акции «Ночь в театре». А 30-31 марта в Тверской области пройдёт фестиваль «Театральные встречи - 2019».

Наградили представителей творческих профессий Фото: ПТО

Торжественное мероприятие прошло в Тверском академическом театре драмы Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU