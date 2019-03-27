2019-03-27T16:16:56+03:00
Общество

44 единицы спецтехники для лесной отрасли закупят в Тверской области

На эти цели выделено свыше 43 млн рублей
Виктория ФОМИНА
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Трактор трелевочный с корчевальным оборудованием Фото: ПТОТрактор трелевочный с корчевальным оборудованием Фото: ПТО
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В 2019 году в Тверской области направят более 43 млн рублей на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники для ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». Выделение дополнительных средств на развитие лесного хозяйства региона предусмотрено в рамках реализации нацпроекта «Экология». Из федерального бюджета направят более 40 млн рублей и еще свыше 3 млн рублей поступит из региональной казны.

Планируется закупить 44 единицы техники. Из них 32 единицы будут предназначаться для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению, в том числе трактор, плуги, культиватор, кусторез, корчевальное и другое оборудование.

Еще 12 единиц специализированной техники закупят для охраны лесов от пожаров: автоцистерну, малый лесопатрульный комплекс, квадроциклы и другое.

Приобретаемая техника позволит, в том числе усилить меры по профилактике и тушению торфяных пожаров. За четыре года в регионе снизилось число торфяных пожаров в десятки раз: с 79 в 2015 году до двух в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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