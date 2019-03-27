Штраф заплатит еще один житель Твери за то, что не сообщил о своем приятеле-террористе

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-27T15:37:40+03:00

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В Твери осудили еще одного жителя, знакомый которого имеет отношение к запрещенной в Российской Федерации МТО «ИГИЛ».

Суд установил, что обвиняемый общался по сети Интернет со своим приятелем, который находился на территории Сирии, и рассказал, что участвует в боевых действиях на стороне террористической организации. Достоверно зная об участии своего знакомого в деятельности, запрещенной в России организации, житель Твери скрыл эту информацию от правоохранителей.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Тверской области.

В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что 27 марта жителя Твери признали виновным и назначили ему штраф в доход государства в размере 10 000 рублей.

Напомним, что ранее еще один житель Твери получил за такое же правонарушение штраф в размере 20 000 рублей.

В Твери действует круглосуточный телефон доверия ФСБ(код города 4822 телефон 777-441), по которому можно сообщить о преступлениях террористической направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU