17-летняя девушка пропала в Твери
В Твери пропала девушка 2001 года рождения. В понедельник, 25 марта, Полина Жижина ушла из дома на улице Паши Савельевой. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Ростом Полина 165-167 сантиметров. У нее короткие русые волосы и серо-голубые глаза.
Была одета в черное удлиненное платье с капюшоном, светло-синие джинсы, черные короткие угги, темно-серый свитер. С собой взяла сумку-портфель черного цвета.
Волонтёры Тверского поисково-спасательного отряда “Сова” просят сообщить имеющуюся информацию о местонахождении пропавшей по телефонам: 8 910 937 74 32, 8 915 735 22 61 или 102.
Напомним, что с 7 марта продолжаются поиски бесследно пропавшего Александра Четверкина.
ИСТОЧНИК KP.RU