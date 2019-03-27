17-летняя девушка пропала в Твери

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-27T15:19:50+03:00

Последний раз ее видели 25 марта

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В Твери пропала девушка 2001 года рождения. В понедельник, 25 марта, Полина Жижина ушла из дома на улице Паши Савельевой. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Ростом Полина 165-167 сантиметров. У нее короткие русые волосы и серо-голубые глаза.

Была одета в черное удлиненное платье с капюшоном, светло-синие джинсы, черные короткие угги, темно-серый свитер. С собой взяла сумку-портфель черного цвета.

Волонтёры Тверского поисково-спасательного отряда “Сова” просят сообщить имеющуюся информацию о местонахождении пропавшей по телефонам: 8 910 937 74 32, 8 915 735 22 61 или 102.

Напомним, что с 7 марта продолжаются поиски бесследно пропавшего Александра Четверкина.

ИСТОЧНИК KP.RU