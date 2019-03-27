Молодого человека задержали за насилие над ребенком на детской площадке в Твери
В Твери следователи СК возбудили уголовное дело об “Иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего”.
По данным следствия, днем 26 марта 2019 года подозреваемый, находясь на детской площадке в Пролетарском районе, совершил в отношении малолетней девочки развратные действия сексуального характера, и скрылся.
-В кратчайшие сроки в результате грамотного взаимодействия следователей СКР и сотрудников УМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан фигурант, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
Подозреваемый - мужчина 1998 года рождения, зарегистрированный на территории Московской области. В настоящее время решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Правоохранители устанавливают подробности преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU