Молодого человека задержали за насилие над ребенком на детской площадке в Твери

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-27T14:55:23+03:00

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В Твери следователи СК возбудили уголовное дело об “Иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего”.

По данным следствия, днем 26 марта 2019 года подозреваемый, находясь на детской площадке в Пролетарском районе, совершил в отношении малолетней девочки развратные действия сексуального характера, и скрылся.

-В кратчайшие сроки в результате грамотного взаимодействия следователей СКР и сотрудников УМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан фигурант, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Подозреваемый - мужчина 1998 года рождения, зарегистрированный на территории Московской области. В настоящее время решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители устанавливают подробности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU