2019-03-27T14:11:18+03:00
Общество

За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 50 пьяных водителей

11 нарушителей были пойманы в областной столице
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские призывают водителей не нарушать ПДДПолицейские призывают водителей не нарушать ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
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С 22 по 24 марта полицейские задержали на дорогах Верхневолжья 50 пьяных водителей, 11 из которых были остановлены в Твери. Таковы неутешительные итоги традиционного профилактического мероприятия «Контроль трезвости». Сотрудники Управления ГИБДД по Тверской области, призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, и не рисковать людскими жизнями.

Если вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

ИСТОЧНИК KP.RU

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