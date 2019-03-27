За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 50 пьяных водителей
С 22 по 24 марта полицейские задержали на дорогах Верхневолжья 50 пьяных водителей, 11 из которых были остановлены в Твери. Таковы неутешительные итоги традиционного профилактического мероприятия «Контроль трезвости». Сотрудники Управления ГИБДД по Тверской области, призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, и не рисковать людскими жизнями.
Если вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).
ИСТОЧНИК KP.RU