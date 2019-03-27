2019-03-27T14:04:09+03:00
Происшествия

Мужчина поругался с жительницей Твери и украл у нее сумку с деньгами

Теперь злоумышленнику грозит до семи лет колонии
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Злоумышленника задержали полицейскиеЗлоумышленника задержали полицейскиеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Твери из квартиры местной жительницы пропала сумка с паспортом и деньгами, а также мобильный телефон. 31-летняя женщина обратилась к полицейским. Ущерб составил более 17 000 рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия в гости к потерпевшей приходил её приятель. У них произошла ссора. Во время конфликта мужчина открыто похитил имущество женщины и ушел. Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого и установили возможных свидетелей произошедшего.

- Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 30-летний безработный местный житель. Фигурант сознался в содеянном и вернул похищенное, - рассказали в УМВД России по Тверской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Грозит ему до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штраф заплатит еще один житель Твери за то, что не сообщил о своем приятеле-террористе
17-летняя девушка пропала в Твери
Молодого человека задержали за насилие над ребенком на детской площадке в Твери
За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 50 пьяных водителей
Легковушка врезалась в информационный столб автозаправки в Тверской области
На Тверском гражданском форуме будут работать дискуссионные площадки
Жителям Твери предлагают присоединится к всероссийской акции и пройти 10 тысяч шагов
На дорогах Тверской области за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими
Тонкий лед в Тверской области не выдерживает рыбаков
В Городском саду Твери установят новую карусель
Театральную площадь Твери вновь перекрыли
Пенсионеры дежурят возле помойки супермаркета в Тверской области, ожидая просроченные продукты
Более 230 тысяч цветов посадят весной в Твери
Оформить все ларьки, киоски и павильоны в едином стиле хотят в Твери
На 20% снизилось количество преступлений с участием иностранных граждан в Тверской области
Нарушение ветеринарного законодательства обнаружили на птицефабрике под Тверью
Безработный рецидивист обокрал дачный дом под Тверью
Еще одна команда КВН из Твери выступила в премьер-лиге
Археологи из девяти стран мира приехали в Тверь на научно-методический семинар
К флешмобу #РодителиЯсдамЕГЭ могут присоединиться выпускники Тверской области
В XXI фестивале «Театральные встречи - 2019» примут участие восемь коллективов
В Тверской области задержан разрушитель окон
Пьяный мужчина отказался фотографироваться и избил полицейского в Тверской области