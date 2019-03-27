Мужчина поругался с жительницей Твери и украл у нее сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-27T14:04:09+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до семи лет колонии

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В Твери из квартиры местной жительницы пропала сумка с паспортом и деньгами, а также мобильный телефон. 31-летняя женщина обратилась к полицейским. Ущерб составил более 17 000 рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия в гости к потерпевшей приходил её приятель. У них произошла ссора. Во время конфликта мужчина открыто похитил имущество женщины и ушел. Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого и установили возможных свидетелей произошедшего.

- Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 30-летний безработный местный житель. Фигурант сознался в содеянном и вернул похищенное, - рассказали в УМВД России по Тверской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Грозит ему до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU