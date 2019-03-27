2019-03-27T13:21:35+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в информационный столб автозаправки в Тверской области

Женщина-водитель не пострадала
Виктория ФОМИНА
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Легковушка врезалась в столб Фото: vk.com/Кимры-инфо/Родион ВасильевЛегковушка врезалась в столб Фото: vk.com/Кимры-инфо/Родион Васильев
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Во вторник, 26 марта, в Тверской области иномарка врезалась в информационный столб автомобильной заправки. Авария произошла в поселке Южный Кимрского района.

По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель автомобиля марки “Hyundai Solaris” была невнимательна при выборе скорости и не справилась с управлением. В итоге машина врезалась в стелу с ценами на топливо, которая стоит на Борковском шоссе.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что в аварии никто не пострадал. А вот информационному щиту досталось - верхнее ее табло разбилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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