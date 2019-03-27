На Тверском гражданском форуме будут работать дискуссионные площадки
В Твери в пятницу, 29 марта, начнется Тверской гражданский форум. Проходить он будет в ДК «Металлист» до 30 марта.
В администрации Твери рассказали, что на форуме граждане смогут поговорить с представителями органов власти и бизнеса. На мероприятии будет создано пространство для обмена опытом и выработки совместных решений по актуальным направлениям развития региона. Работать также будут дискуссионные площадки, рабочие группы, лекции, мастер классы и презентации проектов.
В этом году тематическими блоками программы стали:
- Активное поколение: инициативы по улучшению качества жизни пожилых людей;
- Делай сам: низовые инициативы активных граждан;
- Городская среда: преобразование общественных пространств и вовлечение жителей;
- Культура: независимое финансирование культурных проектов и институций;
- Молодежная повестка: площадки молодежных структур и организаций.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться.
ИСТОЧНИК KP.RU