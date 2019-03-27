2019-03-27T12:36:19+03:00
Общество

На Тверском гражданском форуме будут работать дискуссионные площадки

В рамках форума пройдет публичная презентация стратегии «Тверь-2035»
Виктория ФОМИНА
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На форуме обсудят концепцию развития ТвериНа форуме обсудят концепцию развития ТвериФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери в пятницу, 29 марта, начнется Тверской гражданский форум. Проходить он будет в ДК «Металлист» до 30 марта.

В администрации Твери рассказали, что на форуме граждане смогут поговорить с представителями органов власти и бизнеса. На мероприятии будет создано пространство для обмена опытом и выработки совместных решений по актуальным направлениям развития региона. Работать также будут дискуссионные площадки, рабочие группы, лекции, мастер классы и презентации проектов.

В этом году тематическими блоками программы стали:

- Активное поколение: инициативы по улучшению качества жизни пожилых людей;

- Делай сам: низовые инициативы активных граждан;

- Городская среда: преобразование общественных пространств и вовлечение жителей;

- Культура: независимое финансирование культурных проектов и институций;

- Молодежная повестка: площадки молодежных структур и организаций.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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