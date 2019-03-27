Жителям Твери предлагают присоединится к всероссийской акции и пройти 10 тысяч шагов
Тверская область присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Стартует мероприятие 7 апреля. Участникам акции будет поставлена задача – пройти 10 000 шагов и выложить фотографии с результатами шагомеров на страницах акции в соцсетях.
Принять участие может каждый желающий независимо от возраста и уровня физической подготовки. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте.
В Твери акция стартует 7 апреля, во Всемирный день здоровья, в 10:00 у памятника Пушкину в Городском саду. Жителям предлагают пройти утвержденный маршрут в 10 000 шагов - через Новый мост, Речной вокзал, Ленинградскую заставу, Старый мост, стадион «Химик», улицу Советскую и ряд других объектов. В общей сложности участникам пешеходного марафона предстоит преодолеть порядка семи километров.
В Тверской области каждый год на пешеходный маршрут выходят около 800 человек
ИСТОЧНИК KP.RU