Жителям Твери предлагают присоединится к всероссийской акции и пройти 10 тысяч шагов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-27T12:09:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверская область присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Стартует мероприятие 7 апреля. Участникам акции будет поставлена задача – пройти 10 000 шагов и выложить фотографии с результатами шагомеров на страницах акции в соцсетях.

Принять участие может каждый желающий независимо от возраста и уровня физической подготовки. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте.

В Твери акция стартует 7 апреля, во Всемирный день здоровья, в 10:00 у памятника Пушкину в Городском саду. Жителям предлагают пройти утвержденный маршрут в 10 000 шагов - через Новый мост, Речной вокзал, Ленинградскую заставу, Старый мост, стадион «Химик», улицу Советскую и ряд других объектов. В общей сложности участникам пешеходного марафона предстоит преодолеть порядка семи километров.

В Тверской области каждый год на пешеходный маршрут выходят около 800 человек

ИСТОЧНИК KP.RU