На дорогах Тверской области за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими
Водителей призывают к бдительности
Дорожные полицейские продолжают следить за порядкомФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверской области за минувшие сутки, 26 марта, не произошло серьезных аварий с пострадавшими. Несмотря на это, все участники дорожного движения должны помнить, что стремиться к порядку на дорогах следует не из-за угрозы штрафа или иного наказания, а прежде всего потому, что нужно дорожить жизнями людей.
Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что в регионе прогнозируются сильные перепады температуры воздуха (ночью от -8 местами, а днем до +8 градусов). Из-за этого на дорогах может образоваться гололед. Водителям следует избегать резких маневров и торможений.
ИСТОЧНИК KP.RU