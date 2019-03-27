На дорогах Тверской области за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-27T11:30:02+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки, 26 марта, не произошло серьезных аварий с пострадавшими. Несмотря на это, все участники дорожного движения должны помнить, что стремиться к порядку на дорогах следует не из-за угрозы штрафа или иного наказания, а прежде всего потому, что нужно дорожить жизнями людей.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что в регионе прогнозируются сильные перепады температуры воздуха (ночью от -8 местами, а днем до +8 градусов). Из-за этого на дорогах может образоваться гололед. Водителям следует избегать резких маневров и торможений.

ИСТОЧНИК KP.RU