2019-03-27T11:03:21+03:00
Происшествия

Тонкий лед в Тверской области не выдерживает рыбаков

За сутки под лед провалились три человека
Виктория ФОМИНА
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Рыбакам на лед уже лучше не выходитьРыбакам на лед уже лучше не выходитьФото: Павел МАРТИНЧИК
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Во вторник, 26 марта, на тонком льду в Конаковском районе Тверской области провалились три рыбака. В 15:50 дежурному УМЧС поступило сообщение о том, что на Волге рядом с территорией Дипкорпуса тонут два рыбака.

Мужчины, жители Москвы, смогли самостоятельно выбрать из воды. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели отвезли мужчин отогреваться в Дипкорпус.

Чуть позже, в 16:30 под лед провалился еще один мужчина. 42-летний рыбак из Московской области также отделался испугом и в медицинской помощи не нуждался. Обо всех случаясь сообщает портал KonakovoGrad.ru.

Главное управление МЧС России по Тверской области предупреждает, что выходить на лед уже опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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