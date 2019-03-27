Тонкий лед в Тверской области не выдерживает рыбаков

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-27T11:03:21+03:00

Рыбакам на лед уже лучше не выходить Фото: Павел МАРТИНЧИК

За сутки под лед провалились три человека

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 марта, на тонком льду в Конаковском районе Тверской области провалились три рыбака. В 15:50 дежурному УМЧС поступило сообщение о том, что на Волге рядом с территорией Дипкорпуса тонут два рыбака.

Мужчины, жители Москвы, смогли самостоятельно выбрать из воды. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели отвезли мужчин отогреваться в Дипкорпус.

Чуть позже, в 16:30 под лед провалился еще один мужчина. 42-летний рыбак из Московской области также отделался испугом и в медицинской помощи не нуждался. Обо всех случаясь сообщает портал KonakovoGrad.ru.

Главное управление МЧС России по Тверской области предупреждает, что выходить на лед уже опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU