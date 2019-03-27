Театральную площадь Твери вновь перекрыли

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-27T09:58:22+03:00

Автомобилистам следует быть внимательными и заранее выбрать пути объезда. Фото: Виктор Буздин

Закрыт проезд будет до окончания всех мероприятий

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В среду, 27 марта, перекрыто движение транспорта по Театральной площади Твери. Запрещен не только проезд через территорию всех транспортных средств, но и парковка. Соответствующее распоряжение выпустила администрация Твери.

Ограничение связано с проведением торжественных мероприятий в драмтеатре в честь Дня национальной гвардии РФ.

Заехать на Театральную площадь сможет только транспорт, обеспечивающий праздничное мероприятие.

Закрыт проезд будет до окончания всех мероприятий. Точное время пока не известно.

Автомобилистам следует быть внимательными и заранее выбрать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU