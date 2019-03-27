2019-03-27T09:58:22+03:00
Общество

Театральную площадь Твери вновь перекрыли

Закрыт проезд будет до окончания всех мероприятий
Виктория ФОМИНА
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Автомобилистам следует быть внимательными и заранее выбрать пути объезда.Автомобилистам следует быть внимательными и заранее выбрать пути объезда.Фото: Виктор Буздин
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В среду, 27 марта, перекрыто движение транспорта по Театральной площади Твери. Запрещен не только проезд через территорию всех транспортных средств, но и парковка. Соответствующее распоряжение выпустила администрация Твери.

Ограничение связано с проведением торжественных мероприятий в драмтеатре в честь Дня национальной гвардии РФ.

Заехать на Театральную площадь сможет только транспорт, обеспечивающий праздничное мероприятие.

Закрыт проезд будет до окончания всех мероприятий. Точное время пока не известно.

Автомобилистам следует быть внимательными и заранее выбрать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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