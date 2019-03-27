2019-03-27T09:48:17+03:00
Общество

Пенсионеры дежурят возле помойки супермаркета в Тверской области, ожидая просроченные продукты

Продавцы каждый день выбрасывают старый товар в мусорку
Виктория ФОМИНА
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История повторяется изо дня в день Фото: vk.com/ВЕСЬЕГОНСК . НОВОСТИИстория повторяется изо дня в день Фото: vk.com/ВЕСЬЕГОНСК . НОВОСТИ
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Жители Тверской области сняли на видео малоприятную картину. 26 марта на кадры попала толпа пенсионеров и малоимущих, которые ожидают, когда из супермаркета в Весьегонске выбросят просроченные продукты.

По словам автора ролика, три женщины приходят к магазину каждый день. Они собираются у мусорных контейнеров.

Через некоторое время появляется продавец магазина, который выкатывает целую тележку с просроченными продуктами. Все товары скидывают в мусорку, но граждане стараются выхватить нужное.

Фото и видео этой ситуации были опубликован в соцсетях. Мнения участников сообществ разделилось: кто-то не видят в этой истории ничего страшно, а кто-то переживает за граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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