Пенсионеры дежурят возле помойки супермаркета в Тверской области, ожидая просроченные продукты
Жители Тверской области сняли на видео малоприятную картину. 26 марта на кадры попала толпа пенсионеров и малоимущих, которые ожидают, когда из супермаркета в Весьегонске выбросят просроченные продукты.
По словам автора ролика, три женщины приходят к магазину каждый день. Они собираются у мусорных контейнеров.
Через некоторое время появляется продавец магазина, который выкатывает целую тележку с просроченными продуктами. Все товары скидывают в мусорку, но граждане стараются выхватить нужное.
Фото и видео этой ситуации были опубликован в соцсетях. Мнения участников сообществ разделилось: кто-то не видят в этой истории ничего страшно, а кто-то переживает за граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU