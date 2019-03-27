Более 230 тысяч цветов посадят весной в Твери

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-27T09:10:57+03:00

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В Твери начались сезонные работы по благоустройству и озеленению. В ближайшие месяцы планируется высадить более 230 тысяч цветов – тюльпанов, бегоний, петуний и других растений.

Все растения, которые будут использованы при оформлении, были заранее выращены в МБУ «Зеленстрой». Сейчас они находятся в теплицах, чтобы при наступлении благоприятной погоды специалисты могли пересадить их на городские улицы.

Тюльпаны в областной столице сажали еще осенью прошлого года. Планируется, что они распустятся самыми первыми, к 9 маю. После того как они отцветут, начнётся высадка клумб из бегоний, петуний, цинерарий и других растений.

В 2019 году при оформлении будет использована мраморная крошка – она будет окаймлять рисунок или использована внутри композиции. Кроме того, в Твери планируют разбить новые клумбы. В частности, рядом с Городским садом – на спуске к реке рядом с балюстрадой.

ИСТОЧНИК KP.RU