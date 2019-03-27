2019-03-27T08:41:54+03:00
Общество

Оформить все ларьки, киоски и павильоны в едином стиле хотят в Твери

В городе стоит свыше 180 нестационарных торговых объектов
Виктория ФОМИНА
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Все уличные объекты будут оформлены в одном стилеВсе уличные объекты будут оформлены в одном стилеФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери сейчас свыше 180 ларьков, киосков и павильонов. Все торговые точки оформлены по индивидуальному внешнему стилю. В администрации города предлагают внедрить единую архитектурную форму.

Уже разработаны два варианта, которые рассмотрел Градостроительный совет при администрации города. Идеи были отправлены на доработку. Их замысел состоит в том, чтобы объекты были не просто единообразными, но и вписывались в окружающую застройку, с учетом историко-культурной составляющей территории.

В Тверской городской думе сообщили, что депутаты обратились к администрации с просьбой в дальнейшем предоставить в комитет окончательные эскизы с целью сформировать полное представление о будущем облике объектов НТО.

Кроме того, параллельно с разработкой архитектурных решений предстоит серьезная работа по решению целого ряда вопросов с органами власти, государственного надзора и предпринимательским сообществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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