Оформить все ларьки, киоски и павильоны в едином стиле хотят в Твери
В Твери сейчас свыше 180 ларьков, киосков и павильонов. Все торговые точки оформлены по индивидуальному внешнему стилю. В администрации города предлагают внедрить единую архитектурную форму.
Уже разработаны два варианта, которые рассмотрел Градостроительный совет при администрации города. Идеи были отправлены на доработку. Их замысел состоит в том, чтобы объекты были не просто единообразными, но и вписывались в окружающую застройку, с учетом историко-культурной составляющей территории.
В Тверской городской думе сообщили, что депутаты обратились к администрации с просьбой в дальнейшем предоставить в комитет окончательные эскизы с целью сформировать полное представление о будущем облике объектов НТО.
Кроме того, параллельно с разработкой архитектурных решений предстоит серьезная работа по решению целого ряда вопросов с органами власти, государственного надзора и предпринимательским сообществом.
ИСТОЧНИК KP.RU