2019-03-27T08:06:15+03:00
Общество

На 20% снизилось количество преступлений с участием иностранных граждан в Тверской области

Подведен итог 2018 года
Виктория ФОМИНА
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Ситуацию удалось улучшить благодаря системному подходу в наведении порядка в сфере миграцииСитуацию удалось улучшить благодаря системному подходу в наведении порядка в сфере миграцииФото: Виктория ФОМИНА
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В Тверской области на 20% снизилось количество преступлений с участием иностранных граждан. Данные за 2018 год были озвучены на заседании региональной антинаркотической комиссии, которую по поручению губернатора Игоря Рудени 26 марта провел начальник Управления МВД России по Тверской области Владимир Андреев.

Ситуацию удалось улучшить благодаря системному подходу в наведении порядка в сфере миграции и ужесточению миграционной политики на территории региона. Например, в 2016 году была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, а также увеличена стоимость патента.

В текущем году патент для трудовых мигрантов в Тверской области стоит 5327 рублей (самая высокая в России пошлина на оформление этого документа). Также на территории региона действует запрет на использование труда мигрантов по 32 видам деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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