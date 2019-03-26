Нарушение ветеринарного законодательства обнаружили на птицефабрике под Тверью

СЕГОДНЯ 19:39 2019-03-26T19:39:09+03:00

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Тверскую птицефабрику в феврале с внеплановой проверкой посетил инспектор Управления Россельхознадзора. На предприятии, которое находится в деревне Рязаново Калининского района, были обнаружены нарушения ветеринарного законодательства.

На площадках для выращивания цыплят бройлеров не было входных дезинфекционных ковриков, которые должны быть во всю ширину прохода и длиной не менее 1,5 метров. Также на двух площадках бетонные плиты неплотно прилегали друг к другу. Так создавалось пространство, через которое на территорию могли незаконно проникнуть посторонние люди или дикие животные. Еще не было на площадках необходимых маркировок или обозначений «чистых» и «грязных» дорог (одни могут использоваться для подвоза кормов, а другие для вывоза помета или павшей птицы). Кроме того, у специалистов возник вопрос к вакцинации птицы.

В ведомстве сообщили, что было возбуждено дело об административном правонарушении. На организацию наложен денежный штраф и выдано предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU