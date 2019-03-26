Безработный рецидивист обокрал дачный дом под Тверью
На след злоумышленника вышли полицейские
Нарушителям порядка задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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Житель Твери обратился в полицию за помощью. 43-летний мужчина сообщил, что в его дачный дом, который находится в Калининском районе, проник вор.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в дом неизвестный попал, взломав замок на двери. Для установления подробностей случившегося оперативники опросили соседей и возможных свидетелей.
По подозрению в краже был задержан ранее судимый и безработный 34-летний житель Калининского района. В его отношении возбуждено уголовное дело – сообщили в УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU