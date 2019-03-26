Еще одна команда КВН из Твери выступила в премьер-лиге

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-26T19:10:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одна тверская команда КВН попала в 1/8 финала премьер-лиги. Выступала команда «+7», представляющая Тверскую государственную сельхозакадемию, 24 марта.

Всего в 1/8 финала сразились восемь команд из семи регионов России: «19.30 ДГТУ» (Ростов-на-Дону), «+7» (Тверь), «Сурский край» (Пензенская область), «Буряты» (Иркутск), «Станция Динамо» РЭУ им. Плеханова (Москва), Сборная Арктики (Архангельская область), «Доктор Хауcс» (Могилёв), «Хорошие парни», РУДН (Москва). Окончательный список четвертьфиналистов сформируется в ближайшее время, тогда же станет известна дата следующей игры.

Ребята из «+7» победили на региональной лиге «Верхневолжье» в 2017 и 2018 годах, а также стали финалистами Центральной лиги Москвы и Подмосковья в 2018.

Напомним, в конце 2018 года стало известно, что тверская команда "Плюшки Ярослава Мудрого" уходит из КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU