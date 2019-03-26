2019-03-26T17:35:49+03:00
Общество

Археологи из девяти стран мира приехали в Тверь на научно-методический семинар

Вход на заседания свободный
Виктория ФОМИНА
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Заседания семинара будут проходить 26-30 марта в здании Тверского государственного медицинского университетаЗаседания семинара будут проходить 26-30 марта в здании Тверского государственного медицинского университетаФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери во вторник, 26 марта, началось XXII заседание научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности». Это событие объединило более 160 археологов из разных регионов России, а также Украины, Беларуси, Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции, Германии, Таджикистана.

Тверскую область на семинаре представляют сотрудники Тверского государственного объединённого музея, ТвГУ, ТГМУ, Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия региона, тверского филиала РГУ имени Косыгина, археологических организаций.

Семинар работает не только как дискуссионная площадка, но и место для проведения масштабной научной деятельности в области археологии. Например, на заседаниях семинара большой блок вопросов посвящен древнейшему историческому наследию Верхневолжья.

Заседания семинара будут проходить 26-30 марта в здании Тверского государственного медицинского университета. Вход свободный.

28 марта откроется отдельная антропологическая секция, а 30 марта планируется выезд участников семинара в Зубцов и Ржев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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