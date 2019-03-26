2019-03-26T17:11:32+03:00
Общество

К флешмобу #РодителиЯсдамЕГЭ могут присоединиться выпускники Тверской области

Школьники убеждают собственных родителей, что ЕГЭ - это не страшно
Виктория ТУШКОВА
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ЕГЭ не страшнее экзаменов которые когда-то сдавали родители нынешних выпускников - в этом постараются убедить родственников школьники.ЕГЭ не страшнее экзаменов которые когда-то сдавали родители нынешних выпускников - в этом постараются убедить родственников школьники.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Необычная акция, придуманная сахалинскими школьниками, призвана смягчить тревогу и волнение родителей выпускников в преддверии сдачи Единого госэкзамена. Школьники записывают короткие видеообращения, адресованные своим мамам, папам или даже бабушкам и дедушкам. На видео они по-разному, в силу собственной фантазии, пытаются убедить родственников, что ЕГЭ - всего лишь шаг к новой жизни и ничего страшного в себе не несёт. Видео размещают в социальных сетях под хэштегом #РодителиЯсдамЕГЭ.

- Эстафету постепенно принимают старшеклассники со всей России. Предлагаем принять участие во флешмобе и школьникам Верхневолжья, - приглашает министерство образования Тверской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

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