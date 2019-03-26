2019-03-26T17:03:22+03:00
Общество

В Тверской области задержан разрушитель окон

Злоумышленник упражнялся на административном здании
Альберт БОЙКОВ
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого Фото: Управление Росгвардии по Тверской областиСотрудники Росгвардии задержали подозреваемого Фото: Управление Росгвардии по Тверской области
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В Торопце Тверской области сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который разбивал окна в административном здании.

Ночью силовикам поступила информация о том, что неизвестные сломали шесть пластиковых окон в одном из административных зданий города. Прибыв на место происшествия и обследовав близлежащую территорию росгвардейцы сумели найти и задержать 21-летнего местного жителей, который оказался причастен к умышленной порче чужого имущества. По факту выявленного нарушения ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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