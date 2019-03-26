В Тверской области задержан разрушитель окон

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-26T17:03:22+03:00

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В Торопце Тверской области сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который разбивал окна в административном здании.

Ночью силовикам поступила информация о том, что неизвестные сломали шесть пластиковых окон в одном из административных зданий города. Прибыв на место происшествия и обследовав близлежащую территорию росгвардейцы сумели найти и задержать 21-летнего местного жителей, который оказался причастен к умышленной порче чужого имущества. По факту выявленного нарушения ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU