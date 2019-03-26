В XXI фестивале «Театральные встречи - 2019» примут участие восемь коллективов
30 и 31 марта в Кашине Тверской области пройдет XXI областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019».
В мероприятии примут участие 8 театральных коллективов из: Сандовского и Максатихинского районов, городов Кимры, Калязин и Конаково. Возраст участников не ограничен.
В программе фестиваля:
30 марта
11.00 - Ю.Боганов «Как Кощей на Василисе женился» (сказка), экспериментальный театр «Твоя сцена» МЦКД «Современник», Кимры.
12.30 - С.Белов «Мамуля» (комедия), Народный театр ДК, пос. Сандово.
15.30 - Ж.П.Сартр «За закрытою душой» (мистическая драма), экспериментальный театр «Твоя сцена» МЦКД «Современник», Кимры.
18.00 - Открытие театрального фестиваля.
18.00 В.Ляпин «Господа, товарищи, сволочи и дамы» (комедия), Народный театр «Саквояж» ДК, пос. Максатиха.
31 марта
11.00 - А.Чехов «Предложение» (шутка), Театральная студия «КаНаТ» ДК, Калязин.
13.00 - Д.Патрик «Странная миссис Сэвидж» (музыкальная комедия), Народный театр городского ДК им. Воровского, Конаково.
16.00 - А.Чехов «Лебединая песня» (комедия), театр «Парадокс» ДК «Современник», Конаково.
18.00 - А.Цагарели «Ханума» (музыкальная комедия), Народный театр «Авось-КА» ДК им. Воровского, Конаково.
20.00 - Закрытие театрального фестиваля
В течение двух дней для режиссёров, актёров и театральных коллективов пройдет творческая лаборатория и мастер-класс на тему «Персонаж – как носитель действия».
Участники будут награждены дипломами лауреатов. степеней. Жюри отметят лучшие работы актеров, режиссеров, композиторов, художников.
г. Кашин, Пролетарская пл., д.19
Концертный зал МБУ «Городской Дом культуры»
ИСТОЧНИК KP.RU