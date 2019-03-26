В XXI фестивале «Театральные встречи - 2019» примут участие восемь коллективов

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-26T17:12:00+03:00

Программа интересная. На фестиваль приглашают, как взрослых, так и детей Фото: Ирина ТАРАСОВА

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30 и 31 марта в Кашине Тверской области пройдет XXI областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019».

В мероприятии примут участие 8 театральных коллективов из: Сандовского и Максатихинского районов, городов Кимры, Калязин и Конаково. Возраст участников не ограничен.

В программе фестиваля:

30 марта

11.00 - Ю.Боганов «Как Кощей на Василисе женился» (сказка), экспериментальный театр «Твоя сцена» МЦКД «Современник», Кимры.

12.30 - С.Белов «Мамуля» (комедия), Народный театр ДК, пос. Сандово.

15.30 - Ж.П.Сартр «За закрытою душой» (мистическая драма), экспериментальный театр «Твоя сцена» МЦКД «Современник», Кимры.

18.00 - Открытие театрального фестиваля.

18.00 В.Ляпин «Господа, товарищи, сволочи и дамы» (комедия), Народный театр «Саквояж» ДК, пос. Максатиха.

31 марта

11.00 - А.Чехов «Предложение» (шутка), Театральная студия «КаНаТ» ДК, Калязин.

13.00 - Д.Патрик «Странная миссис Сэвидж» (музыкальная комедия), Народный театр городского ДК им. Воровского, Конаково.

16.00 - А.Чехов «Лебединая песня» (комедия), театр «Парадокс» ДК «Современник», Конаково.

18.00 - А.Цагарели «Ханума» (музыкальная комедия), Народный театр «Авось-КА» ДК им. Воровского, Конаково.

20.00 - Закрытие театрального фестиваля

В течение двух дней для режиссёров, актёров и театральных коллективов пройдет творческая лаборатория и мастер-класс на тему «Персонаж – как носитель действия».

Участники будут награждены дипломами лауреатов. степеней. Жюри отметят лучшие работы актеров, режиссеров, композиторов, художников.

г. Кашин, Пролетарская пл., д.19

Концертный зал МБУ «Городской Дом культуры»

ИСТОЧНИК KP.RU