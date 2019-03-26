Пьяный мужчина отказался фотографироваться и избил полицейского в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-26T16:44:57+03:00

Помимо штрафа за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, мужчине грозит наказание за нападение на представителя власти. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фотография нужна была для оформления документов об административном правонарушении

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В Тверской области мужчина избил полицейского из-за фотографии. Произошел инцидент в феврале 2019 года. Пьяного мужчину задержали на одной из улиц в Торжке.

Стражи правопорядка доставили его в отделение, чтобы оформить документы об административном правонарушении. Когда сотрудник полиции предложил хулигану пройти в помещение для фотографирования задержанных, мужчина стал драться.

Помимо штрафа за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, мужчине грозит наказание за нападение на представителя власти.

В пресс-службе Торжокского городского суда сообщили, что грозит мужчине штраф до двухсот тысяч рублей или принудительные работы, арест или лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU