Пьяный мужчина отказался фотографироваться и избил полицейского в Тверской области
В Тверской области мужчина избил полицейского из-за фотографии. Произошел инцидент в феврале 2019 года. Пьяного мужчину задержали на одной из улиц в Торжке.
Стражи правопорядка доставили его в отделение, чтобы оформить документы об административном правонарушении. Когда сотрудник полиции предложил хулигану пройти в помещение для фотографирования задержанных, мужчина стал драться.
Помимо штрафа за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, мужчине грозит наказание за нападение на представителя власти.
В пресс-службе Торжокского городского суда сообщили, что грозит мужчине штраф до двухсот тысяч рублей или принудительные работы, арест или лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU