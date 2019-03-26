2019-03-26T18:24:39+03:00
Туризм

Жителей Твери приглашают на встречу с путешественником, помощником капитана яхты “Mon Coeur” Денисом Давыдовым

Гости узнают, что делать при встрече с айсбергом, как пережить шторм и подружиться с пингвином
Ирина ТАРАСОВА
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Деним Давыдов поделится интересными историями о плавании и пребывании в самых удаленных уголках земли. Фото: из архива Дениса ДавыдоваДеним Давыдов поделится интересными историями о плавании и пребывании в самых удаленных уголках земли. Фото: из архива Дениса Давыдова
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29 марта в Твери состоится встреча с путешественником, старшим помощником капитана яхты “Mon Coeur” Денисом Давыдовым.

С 2006 года Денис Давыдов ходит под парусом в открытом океане. Арктика, Новая Земля, Земля Франца Иосифа, Шпицберген - это только часть посещенных им мест. На паруснике прошел северный морской путь, из Мурманска до Барроу, а в 2016 году пересек вдоль Атлантический океан (от Гренландии до Антарктиды и обратно). Также он ходит на знаменитой парусной яхте "Апостол Андрей" и является старшим помощником одного из легендарных капитанов, Николая Литау.

- Вас ждут интересные истории о плавании и пребывании в самых удаленных уголках. Узнаете о том, что делать при встрече с айсбергом, как пережить шторм и подружиться с пингвином.

Приходите, будет интересно! - рассказывает заведующая Детского музейного центра ТГОМ Елена Полозова.

Детский музейный центр

ул. Советская, д.3а.

Начало в 18.00.

Телефон: 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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