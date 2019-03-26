Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области расширит научно-исследовательскую площадку
Центр спасения медвежат-сирот, работающий в Торопецком районе Тверской области, планирует расширить научно-исследовательскую площадку. Вопрос о выставлении на аукцион участка лесного фонда и предоставления его в аренду для этих целей обсудили на заседании Межведомственной комиссии при областном правительстве по земельным отношениям, которое провел губернатор Игорь Руденя.
На новой площадке будут выхаживать медвежат, проводить их реабилитацию, готовить к возвращению в естественную среду обитания.
Напомним, что в Центре в настоящее время живут 10 медвежат, которые потеряли свои семьи. Семеро из них остались без мам из-за проведения лесозаготовительных работ, еще одну медведицу, у которой было трое малышей, спугнули собаки.
Выхаживанием медвежат занимаются Валентин и Светлана Пажетновы. В 2018 году супруги стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».
ИСТОЧНИК KP.RU