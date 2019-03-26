Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области расширит научно-исследовательскую площадку

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-26T16:00:18+03:00

Земле для этих целей будут предоставлены в аренду

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Центр спасения медвежат-сирот, работающий в Торопецком районе Тверской области, планирует расширить научно-исследовательскую площадку. Вопрос о выставлении на аукцион участка лесного фонда и предоставления его в аренду для этих целей обсудили на заседании Межведомственной комиссии при областном правительстве по земельным отношениям, которое провел губернатор Игорь Руденя.

На новой площадке будут выхаживать медвежат, проводить их реабилитацию, готовить к возвращению в естественную среду обитания.

Напомним, что в Центре в настоящее время живут 10 медвежат, которые потеряли свои семьи. Семеро из них остались без мам из-за проведения лесозаготовительных работ, еще одну медведицу, у которой было трое малышей, спугнули собаки.

Выхаживанием медвежат занимаются Валентин и Светлана Пажетновы. В 2018 году супруги стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

ИСТОЧНИК KP.RU