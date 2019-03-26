Следователи СК выясняют причину смерти 27-летнего жителя Твери
Следственный комитет назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти 27-летнего жителя Твери. Погибшего нашли 26 марта во время поисковых мероприятий в заброшенном здании, расположенном в Московском районе.
Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Молодого человека искали с 16 марта. Во время доследственной проверки следователи и криминалисты регионального СК, а также полицейские, росгвардейцы, волонтеры и спасатели проводили необходимые мероприятия, направленные как на установление местонахождения пропавшего, так и выяснение всех без исключения обстоятельств его исчезновения.
ИСТОЧНИК KP.RU