2019-03-26T15:31:33+03:00
Происшествия

Следователи СК выясняют причину смерти 27-летнего жителя Твери

Погибшего нашли 26 марта в заброшенном здании
Виктория ФОМИНА
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Погибшего нашли у заброшенного здания Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПогибшего нашли у заброшенного здания Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Следственный комитет назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти 27-летнего жителя Твери. Погибшего нашли 26 марта во время поисковых мероприятий в заброшенном здании, расположенном в Московском районе.

Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Молодого человека искали с 16 марта. Во время доследственной проверки следователи и криминалисты регионального СК, а также полицейские, росгвардейцы, волонтеры и спасатели проводили необходимые мероприятия, направленные как на установление местонахождения пропавшего, так и выяснение всех без исключения обстоятельств его исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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