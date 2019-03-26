Родителям необходимо научить детей правилам безопасности во время паводка в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-26T15:06:51+03:00

Специалисты предупреждают, что наиболее часто в этот период несчастные случаи происходят именно с детьми

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Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери опубликовало памятку по безопасному поведению на льду во время паводка.

Специалисты предупреждают родителей о том, что отпускать детей, у которых как раз идут весенние каникулы, играть без присмотра близ водоёмов, очень опасно.

В период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Поэтому техника безопасности в это время запрещает: выходить на водоёмы, переправляться через реку в период ледохода, подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, кататься на льдинах, ходить по ним и так далее.

Сейчас в Твери пока наблюдается маловодье, уровень воды снижен более, чем на два метра. Но по расчётам специалистов, паводка ждать осталось совсем недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU