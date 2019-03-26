2019-03-26T14:40:45+03:00
Общество

13 участков сельскохозяйственного назначения переведут в лесной фонд Тверской области

Еще несколько участков станут землями промышленности для эксплуатации газопровода
Виктория ФОМИНА
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13 участков планируются перевести в лесфонд13 участков планируются перевести в лесфондФото: Алексей ГАЙДУКОВ
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В Тверской области земли лесного фонда увеличатся более чем на одну тысячу гектаров. 13 участков планируются перевести в лесфонд. Проект был одобрен на Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством губернатора Игоря Рудени.

Соответствующее решение направлено на обеспечение сохранности лесов, также ввод земель в экономический оборот стимулирует создание новых рабочих мест, способствует росту налоговой базы.

Из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда переведут участок площадью 5,8 га возле деревни Губино Калининского района. И участок в 690,9 га в районе деревни Святое Осташковского городского округа.

Также пополнят лесной фонд шесть участков общей площадью 211,5 га, расположенные в Медведковском, Лесном и Бохтовском сельских поселениях Лесного района, и пять участков общей площадью 176,6 га в Клоковском, Высоковском и Яконовском сельских поселениях Торжокского района.

Кроме того, принято решение о переводе еще трех участков в 0,15 га в категорию земель промышленности и иного специального назначения для эксплуатации газопровода в Калязинском районе. В Конаковском районе на аукцион будут выставлены участки для предоставления в аренду с целью развития рекреации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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