У легковушки на ходу отлетело колесо на дороге в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-26T13:37:49+03:00

У машины на ходу оторвалось колесо Фото vk.com/«Подслушано у водителей. Тверь»/ Олег Андреев

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Под Тверью в Лихославле у легкового автомобиля на ходу отлетело колесо. О случившемся рассказал очевидец в группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь».

Автомобиль «Фольскваген Пассат» ехал по улице Лихославльской. Неожиданно у машины оторвалось заднее левое колесо. Момент попал на запись видеорегистратора машины, едущей в попутном направлении.

Вначале колесо покатилось вперед, а зачем попало на полосу встречного движение. Там оно почти врезалось в легковушку, но автомобилист смог в последний момент смог избежать столкновения.

Путешествие автомобильного колеса закончилось во дворе частного дома. Водитель пострадавшего автомобиля сразу же заметил потерю и съехал на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU