У легковушки на ходу отлетело колесо на дороге в Тверской области
Под Тверью в Лихославле у легкового автомобиля на ходу отлетело колесо. О случившемся рассказал очевидец в группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь».
Автомобиль «Фольскваген Пассат» ехал по улице Лихославльской. Неожиданно у машины оторвалось заднее левое колесо. Момент попал на запись видеорегистратора машины, едущей в попутном направлении.
Вначале колесо покатилось вперед, а зачем попало на полосу встречного движение. Там оно почти врезалось в легковушку, но автомобилист смог в последний момент смог избежать столкновения.
Путешествие автомобильного колеса закончилось во дворе частного дома. Водитель пострадавшего автомобиля сразу же заметил потерю и съехал на обочину.
ИСТОЧНИК KP.RU