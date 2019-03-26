2019-03-26T13:10:42+03:00
Общество

Почти 29 тысяч жителей Тверской области не работают

Зато трудящихся около 650 тысяч человек
Виктория ФОМИНА
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Уровень занятого населения к общей численности в среднем по России составляет 59,3%Уровень занятого населения к общей численности в среднем по России составляет 59,3%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области из 672 600 человек рабочей силы трудятся только 643 900, численность безработных составляет 28 800 человек. По данным Росстата, в регионе уровень занятости равен 59,4%, а уровень безработицы - 4,3%.

Статистика показала, что уровень занятого населения к общей численности в среднем по России составляет 59,3%.

Больше всего трудоустроенных оказалось в Чукотском автономном округе (75,8%). Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (74,6%) и Магаданская область (70,4%). Безработных больше всего на Кавказе (Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Тыва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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