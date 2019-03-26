Организатор подпольного игрового клуба в Тверской области отправится в колонию

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-26T12:43:13+03:00

Мужчина купил 12 игровых автоматов и тайно поставил их в одном из помещений Ржева

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В Тверской области мужчина занимался незаконной организацией и проведением азартных игр. Гособвинение по его уголовному делу поддержала Ржевская прокуратура.

Установлено, что ранее судимый местный житель 19 мая прошлого года в Москве купил 12 игровых автоматов. Позже он нашел в Ржеве подходящее помещение и разместил там игровое оборудование, а также другие технические устройства, необходимые для осуществления игорного бизнеса.

Всю технику мужчину настраивал самостоятельно. Доступ к ней был у неограниченного числа игроков. Кроме того, по устной договоренности мужчина нанял кассира-администратора. Незаконную деятельность пресекли полицейские 27 мая 2018 года.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчину признали виновным. Он получил лишение свободы на два года в исправительной колонии общего режима. 12 игровых автоматов должны быть уничтожены, по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU