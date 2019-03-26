2019-03-26T12:43:13+03:00
Происшествия

Организатор подпольного игрового клуба в Тверской области отправится в колонию

Мужчина купил 12 игровых автоматов и тайно поставил их в одном из помещений Ржева
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Суд мужчину признал виновенСуд мужчину признал виновенФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Тверской области мужчина занимался незаконной организацией и проведением азартных игр. Гособвинение по его уголовному делу поддержала Ржевская прокуратура.

Установлено, что ранее судимый местный житель 19 мая прошлого года в Москве купил 12 игровых автоматов. Позже он нашел в Ржеве подходящее помещение и разместил там игровое оборудование, а также другие технические устройства, необходимые для осуществления игорного бизнеса.

Всю технику мужчину настраивал самостоятельно. Доступ к ней был у неограниченного числа игроков. Кроме того, по устной договоренности мужчина нанял кассира-администратора. Незаконную деятельность пресекли полицейские 27 мая 2018 года.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчину признали виновным. Он получил лишение свободы на два года в исправительной колонии общего режима. 12 игровых автоматов должны быть уничтожены, по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области расширит научно-исследовательскую площадку
Следователи СК выясняют причину смерти 27-летнего жителя Твери
Родителям необходимо научить детей правилам безопасности во время паводка в Тверской области
13 участков сельскохозяйственного назначения переведут в лесной фонд Тверской области
Пропавший накануне 27-летний мужчина из Твери найден погибшим
У легковушки на ходу отлетело колесо на дороге в Тверской области
Почти 29 тысяч жителей Тверской области не работают
Вторую часть задержанных на таможне ценных предметов передали в фонды Тверского музея
Женщина попала под колеса автомобиля в Твери
В Твери продолжаются поиски пропавших молодых мужчин
Талантливый подросток из Тверской области прошел в полуфинал вокального проекта "Ты супер!"
"Скорые" в Тверской области ездили без видеорегистраторов и без необходимого оборудования
За последние шесть лет число абортов в Тверской области снизилось на 65%
Председатель ТСЖ присвоил себе деньги жителей многоэтажки в Твери
В выходные на Селигере в Тверской области под лед провалились две легковушки и квадроцикл
Неожиданно появившаяся на дороге девочка попала под автомобиль в Тверской области
Молодые дарования-стипендиаты губернатора Тверской области выступят на сцене филармонии
Следователи СК расследуют в Тверской области уголовное дело о коммерческом подкупе