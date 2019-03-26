Вторую часть задержанных на таможне ценных предметов передали в фонды Тверского музея
3 апреля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея состоится открытие выставки "Таможня дала добро".
На ней будет представлены предметы, конфискованные таможенниками на границе. Среди них - коллекция монет XIX-XX вв., награды и нагрудные знаки, икона и меднолитые складни, Евангелие, книжные и печатные издания XIX-XX вв., западноевропейские гравюры и русская живопись, столовый сервиз 1880-х гг.
- Процедура изъятия - это обычная практика. Все предметы были не пропущены через границу у людей, выезжавших за рубеж. Как правило, они находились в ручной клади. Пассажиры в свою очередь объясняли, что везут их кому-то в подарок, - рассказывает главный хранитель ТГОМ Елена Мойкина. - Что касается нашего музея, то для пополнения коллекции нам всегда нужны предметы. Даже если у нас есть подобные вещи, нам это пригодится для выставок.
Напомним, передача первой части ценностей состоялась 19 марта. Тогда в отдел фондов ТГОМ Внуковская таможня отдала первых 78 единиц.
А 26 марта следующую часть будущих экспонатов в музей передала и Домодедовская таможня.
Замечательно, что экспонаты, прежде чем убрать в фонды, покажут горожанам. Выставка пройдет в Детском музейном центре с 3 по 14 апреля.
Приглашают всех!
Адрес: ул. Советская, 3а.
Тел.: 45-71-76.
Впереди - открытие выставки. Фото: ТГОМ
ИСТОЧНИК KP.RU