2019-03-26T12:47:36+03:00
Звезды

Вторую часть задержанных на таможне ценных предметов передали в фонды Тверского музея

Увидеть их можно будет на выставке
Ирина ТАРАСОВА
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Фонды ТГОМ пополнились на 100 предметов. Фото: ТГОМФонды ТГОМ пополнились на 100 предметов. Фото: ТГОМ
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3 апреля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея состоится открытие выставки "Таможня дала добро".

На ней будет представлены предметы, конфискованные таможенниками на границе. Среди них - коллекция монет XIX-XX вв., награды и нагрудные знаки, икона и меднолитые складни, Евангелие, книжные и печатные издания XIX-XX вв., западноевропейские гравюры и русская живопись, столовый сервиз 1880-х гг.

- Процедура изъятия - это обычная практика. Все предметы были не пропущены через границу у людей, выезжавших за рубеж. Как правило, они находились в ручной клади. Пассажиры в свою очередь объясняли, что везут их кому-то в подарок, - рассказывает главный хранитель ТГОМ Елена Мойкина. - Что касается нашего музея, то для пополнения коллекции нам всегда нужны предметы. Даже если у нас есть подобные вещи, нам это пригодится для выставок.

Напомним, передача первой части ценностей состоялась 19 марта. Тогда в отдел фондов ТГОМ Внуковская таможня отдала первых 78 единиц.

А 26 марта следующую часть будущих экспонатов в музей передала и Домодедовская таможня.

Замечательно, что экспонаты, прежде чем убрать в фонды, покажут горожанам. Выставка пройдет в Детском музейном центре с 3 по 14 апреля.

Приглашают всех!

Адрес: ул. Советская, 3а.

Тел.: 45-71-76.

Впереди - открытие выставки. Фото: ТГОМ

Впереди - открытие выставки. Фото: ТГОМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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