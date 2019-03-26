2019-03-26T12:31:34+03:00
Происшествия

Женщина попала под колеса автомобиля в Твери

Пострадавшая сама смогла обратиться к врачам
Альберт БОЙКОВ
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Потерпевшая нарушила ПДДПотерпевшая нарушила ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
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В понедельник, 25 марта, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 47-летняя женщина. Неприятный инцидент произошел в 19.33 на улице Благоева в районе дома № 2/122.

Дорожные полицейские выяснили, что водитель ВАЗа 2115 сбил потерпевшую, когда она пыталась перейти дорогу в неположенном месте, хотя в зоне её видимости находился пешеходный переход.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая самостоятельно обратилась к врачам за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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