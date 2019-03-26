Талантливый подросток из Тверской области прошел в полуфинал вокального проекта "Ты супер!"

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-26T11:34:26+03:00

Вячеслав Вишняков на шоу "Ты супер!". Скриншот из видео выступления на песню "Ангел-хранитель мой" vk.com/"Ты супер!"

Участвуют в шоу дети, которые остались без попечения родителей

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15-летний воспитанник школы-интерната из Вышнего Волочка Тверской области прошел в полуфинал вокального шоу «Ты супер!», которое показывают на телеканале НТВ. Участие в конкурсе принимают одаренные дети, которые остались без попечения родителей.

Вячеслав Вишняков очень любит петь. Музыкой он увлекается с шести лет. Юноша уже неоднократно побеждал в областных вокальных конкурсах.

На очередном этапе конкурса "Ты супер!" Вячеслав исполнил песню группы Hi Fi "Беспризорник". Голосование за участников продолжатся на официальном сайте проекта. Все средства, собранные во время концерта, поступили в благотворительный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU