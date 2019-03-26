"Скорые" в Тверской области ездили без видеорегистраторов и без необходимого оборудования

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-26T11:10:54+03:00

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В Тверской области прокуратура проверила отделения скорой медицинской помощи в районной больнице Осташкова. Был выявлен целый ряд нарушений.

Оперативный отдел медицинской организации не был оборудован громкоговорящей селекторной связью, автомобили «скорой» не были оснащены видеорегистраторами, также у медиков частично отсутствует необходимое оборудование.

В областной прокуратуре сообщили, что внесено представление главному врачу ГБУЗ «Осташковская ЦРБ», которое рассмотрено и удовлетворено, однако по истечении времени нарушения не устранены.

Поэтому в Осташковский городской суд было направлено исковое заявление об устранении нарушения законодательства об оказаний скорой медицинской помощи.

По результатам рассмотрения иска требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU