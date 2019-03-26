"Скорые" в Тверской области ездили без видеорегистраторов и без необходимого оборудования
В Тверской области прокуратура проверила отделения скорой медицинской помощи в районной больнице Осташкова. Был выявлен целый ряд нарушений.
Оперативный отдел медицинской организации не был оборудован громкоговорящей селекторной связью, автомобили «скорой» не были оснащены видеорегистраторами, также у медиков частично отсутствует необходимое оборудование.
В областной прокуратуре сообщили, что внесено представление главному врачу ГБУЗ «Осташковская ЦРБ», которое рассмотрено и удовлетворено, однако по истечении времени нарушения не устранены.
Поэтому в Осташковский городской суд было направлено исковое заявление об устранении нарушения законодательства об оказаний скорой медицинской помощи.
По результатам рассмотрения иска требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU