За последние шесть лет число абортов в Тверской области снизилось на 65%

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-26T11:11:51+03:00

в результате ЭКО в Тверской области за год родились 243 ребенка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Демографическая ситуация в Тверской области остается сложной, отмечает региональный минздрав. Это связано с довольно высокой смертностью населения и падением рождаемости. Согласно официальной статистике, в 2018 году в Тверской области родились 11587 детей. В 2017 году - 12797 детей, и эта цифра также была ниже показателей 2016 года.

Есть в сфере рождаемости и хорошие новости: в 2018 году в Тверской области проведено 1079 процедур экстракорпорального оплодотворения ЭКО, в результате которых родились 243 ребенка.

Кроме того на 11,8% по сравнению с 2017 годом в регионе снизилось число прерываний беременности. Динамика снижения числа абортов прослеживается и в количестве абортов до 12 недель беременности по желанию женщины. За последние 6 лет количество таких процедур снизилось на 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU