Председатель ТСЖ присвоил себе деньги жителей многоэтажки в Твери

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-26T10:24:13+03:00

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В Твери полицейские обнаружили, что бывший председатель ТСЖ присвоил себе деньги, поступившие от жильцов многоквартирного дома. По данным предварительного следствия, мужчина собрал с жителей 1 500 000 рублей. Деньги шли якобы для оплаты капитального ремонта межпанельных швов многоэтажки. Ремонт фактически проведён не был, а деньги председатель перевёл на свою банковскую карту.

Оперативники установили, что мужчина причастен не менее чем к четырём эпизодам аналогичных противоправных действий.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU