Неожиданно появившаяся на дороге девочка попала под автомобиль в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-26T09:25:20+03:00

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В понедельник, 25 марта, в деревне Коньково Старицкого Района Тверской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала трехлетняя девочка. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 17.30. Установлено, что 38-летний водитель Daewoo Nexia сбил девочку, когда она неожиданно выбежала на дорогу из-за стоящего на обочине транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая на автомобиле скорой помощи была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU