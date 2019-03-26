В выходные на Селигере в Тверской области под лед провалились две легковушки и квадроцикл

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-26T10:01:22+03:00

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На озере Селигер Тверской области в минувшие выходные под лед ушли две легковые машины и квадроцикл. Автомобиль марки «Audi» провалился в воду в районе кожевенного завода, «Нива» попала в полынью в ближайших окрестностях Осташкова, а квадроцикл – в недалеко от деревни Большое Ронское.

В сообществе в соцсети «Не подслушано в Осташкове» сообщают, что во всех трех инцидентах никто не пострадал, а технику удалось спасти.

Напомним, что в ближайшие дни температура воздуха днем может прогреться до +8 градусов. Выходить на лед - опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU