Молодые дарования-стипендиаты губернатора Тверской области выступят на сцене филармонии

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-26T09:07:54+03:00

В 2018/2019 учебном году поддержку получили 110 талантливых молодых людей

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В Твери во вторник, 26 марта, пройдет традиционный концерт стипендиатов губернатора региона «Молодые дарования Тверского края». На сцене филармонии в исполнении юных музыкантов прозвучат произведения Баха, Генделя, Вивальди, Шумана и других композиторов. Начало – в 18:30.

В 2018/2019 учебном году стипендии и премии губернатора Тверской области получили 110 молодых людей. Поощрительные выплаты распределены по 10 номинациям: музыкальное, театральное, хореографическое, изобразительное, цирковое, декоративно-прикладное, фото-, кино-, видеоискусство, дизайн в сфере культуры и искусства, социально-прикладное проектирование.

Стипендии в размере 1100 рублей каждый месяц получают 60 учащихся, а 1500 рублей – 40 представителей учреждений профобразования. Еще 10 студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры стали обладателями премии губернатора Тверской области в размере 7500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU