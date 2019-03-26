Следователи СК расследуют в Тверской области уголовное дело о коммерческом подкупе
В Тверской области Вышневолоцким межрайонным следственным отделом регионального СУ СК РФ расследуется уголовное дело о «Незаконном получении денег за незаконное бездействие». Подозреваемый – начальник территориальной участка в Вышнем Волочке энергетической компании. Задержан он был с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области.
По данным следствия, 22 марта 2019 года обвиняемый получил от гражданина 150 тысяч рублей. За эту сумму он должен был проявить незаконное бездействие в интересах последнего, а именно не привлекать его к ответственности из-за нарушений при использовании прибора учета подачи газа.
В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU