Следователи СК расследуют в Тверской области уголовное дело о коммерческом подкупе

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-26T08:30:14+03:00

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В Тверской области Вышневолоцким межрайонным следственным отделом регионального СУ СК РФ расследуется уголовное дело о «Незаконном получении денег за незаконное бездействие». Подозреваемый – начальник территориальной участка в Вышнем Волочке энергетической компании. Задержан он был с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

По данным следствия, 22 марта 2019 года обвиняемый получил от гражданина 150 тысяч рублей. За эту сумму он должен был проявить незаконное бездействие в интересах последнего, а именно не привлекать его к ответственности из-за нарушений при использовании прибора учета подачи газа.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU