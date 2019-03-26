2019-03-26T07:59:54+03:00
Здоровье

Врачи детских мобильных бригад осмотрят юных жителей 11 районов Тверской области

Приемы пройдут на базе двух районах больниц
Виктория ФОМИНА
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Выезды врачей сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районахВыезды врачей сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В двух районах Тверской области специалисты Детской областной клинической больницы (ДОКБ) проведут приемы. Выезды пройдут 26 и 27 марта. Планируется, что врачи осмотрят юных жителей из 11 районов Верхневолжья.

26 марта медики будут принимать детей из Вышневолоцкого, Спировского, Фировского районов и Удомельского городского округа на базе детского отделения Вышневолоцкой ЦРБ. Осматривать маленьких пациентов будут невролог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, отоларинголог и нефролог.

В среду, 27 марта, мобильная бригада врачей будет работать в детской поликлинике Бежецкой ЦРБ. Травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог проконсультируют детей из Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов.

Напомним, что выезды врачей сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области и в соответствии с потребностями жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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