Следователи проверяют, как пьяный мужчина с ножом мог проникнуть в детский сад в Тверской области и увести оттуда сына

25 Март 21:47 2019-03-25T21:48:00+03:00

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Следственным отделом по городу Кимры проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверка была инициирована по факту публикаций в СМИ сообщений о том, что пьяный мужчина, угрожая ножом воспитателям одного их детских садов в Кимрах, увёл оттуда ребёнка.

Мужчина, явившись в садик нетрезвым попросил увидеться со своими детьми, однако услышал отказ. Тогда он ворвался в спальню, разбудил старшего ребенка и ушёл вместе с ним, угрожая работника детского сада ножом. Позже мужчину поймали полицейские, а ребенок был передан законному представителю.

- В ходе проверки будет установлено, почему мужчина в подобном состоянии беспрепятственно смог пройти в дошкольное учреждение и где в тот момент находилось лицо, осуществляющее проходной режим в МДОУ «Детский сад», - сообщает следственное управление СК РФ по Тверской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU