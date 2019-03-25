2019-03-25T18:58:36+03:00
Звезды

В Твери будут закликать весну старинными песнями

Праздник пройдет в Ботаническом саду
Ирина ТАРАСОВА
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Добро пожаловать на праздник. Фото: Ботанический сад ТвГУДобро пожаловать на праздник. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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30 марта в Ботаническом саду Тверского госуниверситета пройдет традиционный семейный праздник «Под музыку капели».

Провести праздник и тем самым дать почувствовать атмосферу весны поможет фольклорный ансамбль "Веснянка".

- В программе встречи - запевы, песни, танцы и душевные разговоры от самого сердца и из самых глубин народной души, ведь ансамбль "Веснянка" знает и умеет рассказать именно о том, как встречали весну в Тверском крае, как чувствовали природу и весеннее настроение и умели ценить жизнь! - приглашает директор Ботанического сада Юрий Наумцев.

Также больших и маленьких гостей ждут конкурсы, творческие мастер-классы, фотозона, ботанический чай из настоящего самовара (не забывайте взять с собой свои чашки и кружки!), фотовыставка в гостиной Сада и вечное лето в Зеленом доме!

Начало в 12.00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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